FC Malisheva ndan rrugët me trajnerin Elon Berisha
FC Malisheva ka njoftuar zyrtarisht ndërprerjen e bashkëpunimit me marrëveshje dypalëshe me kryetrajnerin Elon Berisha dhe ndihmësit e tij, Kastriot Rexha e Fitim Shabani.
Ky vendim vjen menjëherë pas ndeshjes së fundit, ku stafi teknik mori përgjegjësinë për rezultatet, duke çuar në largimin e tyre të përbashkët nga stoli i klubit malishevas.
Përmes një komunikate, klubi ka shprehur mirënjohje të thellë për profesionalizmin dhe kontributin e tyre gjatë kësaj periudhe, ndërsa ka bërë të ditur se tashmë do të analizojë hapat e radhës për të emëruar pasuesit që do të udhëheqin skuadrën drejt objektivave të mbetura të sezonit.