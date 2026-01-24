FBI në Prishtinë, partneritet rutinë apo sinjal që rrëzon narrativat e Serbisë?
Të shpeshta janë bërë vizitat e agjentëve të Byrosë Federale Amerikane e Hetimeve, FBI në Kosovë. Takime të shumta me zyrtarë të institucioneve të sigurisë po konsiderohen si sinjal i qartë strategjik për marrëdhëniet e avancuara të Kosovës me SHBA-të. Sipas njohësve të sigurisë, qasja e tillë rrit qëndrueshmërinë dhe sigurinë e brendshme të Kosovës.…
Sipas njohësve të sigurisë, qasja e tillë rrit qëndrueshmërinë dhe sigurinë e brendshme të Kosovës.
Drejtori i institutit “Octopus”, Arben Fetoshi, ka thënë për KosovaPress, se ky bashkëpunim konsolidon pozicionin e Kosovës në arkitekturën e sigurisë euro-atlantike.
Sipas Fetoshit, është një mesazh i drejtpërdrejtë që demaskon narrativen e Serbisë, e cila përpiqet në vazhdimësi ta paraqes Kosovën si burim destabiliteti në rajon.
“Në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm nga SHBA-të, ky është edhe një sinjal i qartë strategjik për marrëdhëniet e avancuara të Kosovës me SHBA-të, i cili e konsolidon pozicionin e Kosovës në arkitekturën e sigurisë euroatlantike dhe është përtej rritjes së kapaciteteve në luftimin e krimit dhe çfarëdo kërcënimi hibrid ndaj Kosovës dhe mesazh i drejtpërdrejtë që demaskon narrativen e Serbisë, e cila përpiqet në vazhdimësi ta paraqes Kosovën si burim destabiliteti në rajon”, ka thënë Fetoshi.
Fetoshi ka shtuar se një hap i tillë ka një rëndësi të madhe, duke pasur parasysh edhe ftesën e Presidentit Donald Trump që Kosova t’i bashkohet Bordit të Paqes për Gazën.
“Një rëndësi e shumëfishtë një hapi të tillë, i cili duhet të ndërlidhet në trajektoren e zhvillimeve ndërkombëtare për Kosovën, në çoftë se kemi parasysh edhe ftesën e Trump që Kosova t’i bashkohet bordit të paqes për Gazën dhe aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare të SHBA, që e mbron në mënyrë eksplicite sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, gjithmonë në përputhje edhe me raportin e fundit të BE, i cili e konfirmon që Kosova mbetet e ekspozuar ndaj presioneve hibride të Serbisë, derisa Serbia kualifikohet si aktorë destabilizues për rajonin e Ballkanit Perëndimor”, ka shtuar ai.
Ndërsa, ish-inspektori i AKI-së, Burim Ramadani ka thënë se kjo forcon partneritetin e rrit ekspertizën në fushat kryesore të hetimeve dhe mbledhjes së informacionit.
“Është absolutisht lajm i mirë, i forcimit të partneritetit në parim dhe i rritjes së ekspertizës në substancë. Ideja është që institucionet e Kosovës, duke përfshirë edhe Policinë, e ka nevojë të domosdoshme dhe të vazhdueshme rritjen e ekspertizës në fushat kryesore të hetimeve dhe mbledhjes së informacionit në mënyrë që reagimi dhe planifikimi i operacioneve të jetë profesional edhe i pajisur mirë me informacion.. Sepse ndryshimi i formave të kryerjes së krimeve nënkupton edhe ndryshim të nivelit e ekspertizës që kanë institucionet e sigurisë, për të qenë të gatshëm që të hetojnë ato dhe investimi në hestuesi dhe në grumbullim të informacioneve është domosdoshmëri”, ka thënë Ramadani.
Byroja Federale Amerikane e Hetimeve, FBI, ka sjellë në Kosovë një agjent special dhe një analist të inteligjencës, të cilët do të angazhohen në bashkëpunim të drejtpërdrejtë dhe paralel me Policinë e Kosovës.
Policia ditë më parë njoftoi se ata janë pritur nga drejtori i Policisë, Gazmend Hoxha. Në njoftim thuhet se bashkëpunimi do të forcojë partneritetin strategjik dhe thellimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në fushën e hetimeve penale dhe inteligjencës, me qëllim të rritjes së sigurisë dhe luftimit efektiv të krimit.
“Takimi u fokusua në planet e bashkëpunimit të ardhshëm, forcimin e partneritetit strategjik dhe thellimin e bashkëpunimit ndërinstitucional. Të dyja palët riafirmuan përkushtimin për bashkëpunim të plotë dhe koordinim të vazhdueshëm në fushën e hetimeve penale dhe inteligjencës, me qëllim të rritjes së sigurisë dhe luftimit efektiv të krimit. Policia e Kosovës vlerëson lart mbështetjen e vazhdueshme të institucioneve të sigurisë së SHBA-së, duke e konsideruar këtë bashkëpunim si shembull të shkëlqyer të partneritetit profesional dhe strategjik në shërbim të sigurisë së qytetarëve”, thuhet në njoftim.