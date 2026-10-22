Falsifikoi autorizimin tek noteri dhe shiti dy pronat e xhaxhait, arrestohet e dyshuara në Shtime
Një rast i mashtrimit dhe legalizimit të përmbajtjes së rreme është raportuar në Shtime. Policia ka njoftuar se pas një pune hetimore, zyrtarë policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, përkatësisht Sektori për Hetime Financiare, kanë arrestuar të dyshuarën femër shtetase e Maqedonisë së Veriut. E njëjta dyshohet se pasi që kishte…
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Një rast i mashtrimit dhe legalizimit të përmbajtjes së rreme është raportuar në Shtime.
Policia ka njoftuar se pas një pune hetimore, zyrtarë policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, përkatësisht Sektori për Hetime Financiare, kanë arrestuar të dyshuarën femër shtetase e Maqedonisë së Veriut.
E njëjta dyshohet se pasi që kishte falsifikuar autorizim tek një Noter në Maqedoninë e Veriut, kishte arrit që në mënyrë të kundërligjshme t’i shes dy pronat e xhaxhait të saj. E dyshuara pas intervistimit me urdhër të prokurorit dërgohet në mbajtje. Rasti nën hetime./Lajmi.net/