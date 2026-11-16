Fadil Fazliut niset për në Hagë: Pres drejtësi dhe pafajësi për mua dhe gjithë çlirimtarët
Fadil Fazliu ka njoftuar se sot është nisur për në Hagë, pasi nesêr pritet të shpallet verdikti për rastin Thaçi 2, ku njëri ndër të akuzuarit është edhe Fadil Fazliu. “Pres drejtësi dhe dëshmimin e pafajësisë sime dhe të gjithë çlirimtarëve”, shkroi mes tjerash Fazliu. Postimi i plotë: Sot po nisem për në Hagë! Nesër,…
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Fadil Fazliu ka njoftuar se sot është nisur për në Hagë, pasi nesêr pritet të shpallet verdikti për rastin Thaçi 2, ku njëri ndër të akuzuarit është edhe Fadil Fazliu.
“Pres drejtësi dhe dëshmimin e pafajësisë sime dhe të gjithë çlirimtarëve”, shkroi mes tjerash Fazliu.
Postimi i plotë:
Sot po nisem për në Hagë!
Nesër, më 17 nëntor, presim verdiktin e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë.
Pres drejtësi dhe dëshmimin e pafajësisë sime dhe të gjithë çlirimtarëve.
Sido që të jetë verdikti, qëndrimi im nuk ndryshon: gjithmonë dhe përgjithmonë do të jem në krah të çlirimtarëve!
Me krenari, dinjitet dhe besnikëri ndaj vlerave të luftës çlirimtare.
UÇK, dje, sot dhe përgjithmonë!.