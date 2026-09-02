Fabrizio Romano: Zhegrova jashtë listës së Juventusit në Europa League!?

Edon Zhegrova mund të lihet jashtë listës së Juventusit për UEFA Europa League. Lajmin e ka bërë të ditur gazetari italian, Fabrizio Romano. “Edon Zhegrova mund të mbetet jashtë listës së Juventusit për ndeshjet e UEFA-s. Sulmuesi anësor kosovar nuk është më pjesë e planeve të klubit”, shkruan gazetari italian Kujtojmë që Zhegrova ishte paralajmëruar…

Sport

02/09/2026 19:23

Edon Zhegrova mund të lihet jashtë listës së Juventusit për UEFA Europa League.

Lajmin e ka bërë të ditur gazetari italian, Fabrizio Romano.

“Edon Zhegrova mund të mbetet jashtë listës së Juventusit për ndeshjet e UEFA-s. Sulmuesi anësor kosovar nuk është më pjesë e planeve të klubit”, shkruan gazetari italian

Kujtojmë që Zhegrova ishte paralajmëruar nga skuadra italiane që nuk ka vend të sigurt, por ylli kosovar nuk u largua gjatë afatit kalimtar.

Mbetët të shihet në vijim nëse vërtetë Zhegrova do të mbetët jashtë listës.

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