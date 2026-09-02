Fabrizio Romano: Zhegrova jashtë listës së Juventusit në Europa League!?
Edon Zhegrova mund të lihet jashtë listës së Juventusit për UEFA Europa League. Lajmin e ka bërë të ditur gazetari italian, Fabrizio Romano. “Edon Zhegrova mund të mbetet jashtë listës së Juventusit për ndeshjet e UEFA-s. Sulmuesi anësor kosovar nuk është më pjesë e planeve të klubit”, shkruan gazetari italian Kujtojmë që Zhegrova ishte paralajmëruar…
Sport
Edon Zhegrova mund të lihet jashtë listës së Juventusit për UEFA Europa League.
Lajmin e ka bërë të ditur gazetari italian, Fabrizio Romano.
“Edon Zhegrova mund të mbetet jashtë listës së Juventusit për ndeshjet e UEFA-s. Sulmuesi anësor kosovar nuk është më pjesë e planeve të klubit”, shkruan gazetari italian
Kujtojmë që Zhegrova ishte paralajmëruar nga skuadra italiane që nuk ka vend të sigurt, por ylli kosovar nuk u largua gjatë afatit kalimtar.
Mbetët të shihet në vijim nëse vërtetë Zhegrova do të mbetët jashtë listës.