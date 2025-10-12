Exit Polli i UBO Consulting: Agim Aliu edhe një mandat kryetar i Ferizajit, fiton me 62.2%

12/10/2025 19:12

Sot, në të gjitha Komunat e Kosovës, nga ora 07:00 në mëngjes e deri në 19:00 janë mbajtur zgjedhjet lokale.

Gjatë këtyre 12 orëve, qytetarët e të gjitha komunave të Kosovës kanë dal që të zgjedhin kryetarin e tyre për katër vite.

Bazuar në EXIT Pollin e realizuar nga Ubo Consulting që është transmetuar në RTV Dukagjini, Ferizaji fitohet nga PDK, dhe kandidati për kryetar Agim Aliu

Rezultatet:

Agim Aliu – PDK: 62.2%

Enver Haliti – VV: 21.4%

Visar Azemi – LDK: 14.7%

Xhemile Murati Shabani – AK: 1.7%

