Exit Polli i PIPOS | Prizren: PDK-VV në balotazh – Totaj bindshëm i pari
Në Klan Kosova është publikuar Exit Polli i “PIPOS“ për qytetin e Prizren. Në Prizren do të ketë balotazh, sipas këtij “Exit Polli”, transmeton lajmi.net. I pari është ShaqirTotaj me 46.1%. Balotazhin e ka siguruar Artan Abrashi i VV-së. Driton Selmanaj i LDK-së është i treti./lajmi.net/
