Exit Polli i PIPOS | Prizren: PDK-VV në balotazh – Totaj bindshëm i pari

Në Klan Kosova është publikuar Exit Polli i “PIPOS“ për qytetin e Prizren. Në Prizren do të ketë balotazh, sipas këtij “Exit Polli”, transmeton lajmi.net. I pari është ShaqirTotaj me 46.1%. Balotazhin e ka siguruar Artan Abrashi i VV-së. Driton Selmanaj i LDK-së është i treti./lajmi.net/

Lajme

12/10/2025 19:08

Në Klan Kosova është publikuar Exit Polli i “PIPOS“ për qytetin e Prizren.

Në Prizren do të ketë balotazh, sipas këtij “Exit Polli”, transmeton lajmi.net.

I pari është ShaqirTotaj me 46.1%.

Balotazhin e ka siguruar Artan Abrashi i VV-së.

Driton Selmanaj i LDK-së është i treti./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 12, 2025

EXIT Polli i UBO Consulting: Shpejtim Bulliqi merr 51.6% në Podujevë,...

Lajme të fundit

EXIT Polli i UBO Consulting: Shpejtim Bulliqi merr...

Memli Krasniqi: Faleminderit që votuat për modelin më...

EXIT Polli i UBO Consulting: As në Lipjan...

Arian Tahiri qetësisht e shpall fitoren- fton Mitrovicën...