Exit Polli i PIPOS | Mitrovicë e Jugut: Arian Tahiri e mposhtë pabalotazh Faton Pecin

Në Klan Kosova është publikuar Exit Polli i “PIPOS“ për qytetin e Mitrovicës së Jugut. Në këtë komunë s’do të ketë balotazh, sipas këtij “Exit Polli”, transmeton lajmi.net. I pari është Arian Tahiri i PDK-së me 51.1% Faton Peci nga koalicioni VV-Guxo-Alternativa ka 41.2%. Gëzim Plakolli i LDK-së është i treti./lajmi.net/

Lajme

12/10/2025 19:13

