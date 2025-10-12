Exit Polli i PIPOS | Mitrovicë e Jugut: Arian Tahiri e mposhtë pabalotazh Faton Pecin
Në Klan Kosova është publikuar Exit Polli i “PIPOS“ për qytetin e Mitrovicës së Jugut. Në këtë komunë s’do të ketë balotazh, sipas këtij “Exit Polli”, transmeton lajmi.net. I pari është Arian Tahiri i PDK-së me 51.1% Faton Peci nga koalicioni VV-Guxo-Alternativa ka 41.2%. Gëzim Plakolli i LDK-së është i treti./lajmi.net/
Lajme
Në Klan Kosova është publikuar Exit Polli i “PIPOS“ për qytetin e Mitrovicës së Jugut.
Në këtë komunë s’do të ketë balotazh, sipas këtij “Exit Polli”, transmeton lajmi.net.
I pari është Arian Tahiri i PDK-së me 51.1%
Faton Peci nga koalicioni VV-Guxo-Alternativa ka 41.2%.
Gëzim Plakolli i LDK-së është i treti./lajmi.net/