Eurodeputeti austriak: BE të caktojë njerëz të denjë dhe të paanshëm në proces të dialogut

Pak javë para konstituimit të strukturave të reja në Bashkimin Evropian, eurodeputeti austriak, Lukas Mandl kërkon nga Komisioni Evropian të caktojë njerëz të denjë dhe të paanshëm për ndërmjetësimin e dialogut Kosovë-Serbi. Ai thekson se vetëm në këtë formë mund të ketë sukses dialogu dhe palët të zbatojnë Marrëveshjen Bazë të Brukselit dhe aneksin e Ohrit.

Përkitazi me këtë, Mandl thotë se modeli i Tirolit Jugor është një shembull i mirë për Asociacionin, të cilin Kosova mund ta merr parasysh, derisa nënvizon se i njëjti s’duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Ai kritikon edhe Serbinë për sjellje dhe qasje agresive ndaj Kosovës. Ndërkaq, nënvizon nevojën që Bashkimi Evropian të heqë sa më parë masat ndëshkuese ndaj Kosovës.

Mandl për KosovaPress, thekson nevojën që Kosova dhe Serbia të kenë qasje konstruktive në kuadër të dialogut të Brukselit.

“Duhet të jetë një dialog i vërtetë mes dy vendeve dhe duhet parë se janë dy vende që flasin me njëri-tjetrin jo kryeqytetet, prandaj e përdor shprehjen e dialogut Kosovë-Serbi dhe nuk i përmend kryeqytetet për të theksuar se këto janë dy vende në kushte të barabarta. Ne kemi ende pesë shtete anëtare të BE-së që ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, gjë që është për të ardhur keq. Unë u kam shkruar kryeministrave të secilit prej këtyre pesë vendeve menjëherë pas fillimit të luftës së agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, por në mjete dhe masa hibride kundër të gjithë neve, për të rekomanduar që tani të njihet Republika e Kosovës, unifikimi i botës së lirë, për bashkimin e botës perëndimore për të kontribuar në bashkimin e Evropës në tërësi, e gjithë kjo do të jetë një parakusht shumë i mirë për një të ardhme pozitive të Ballkanit Perëndimor, domethënë një të ardhme pozitive për Evropën. Ajo që duhet menjëherë dhe praktikisht janë njerëz nga ana e Komisionit Evropian, të cilët do ta moderojnë këtë proces të dialogut në mënyrë të denjë dhe paanshëm dhe gjithashtu pa marrë asnjë anë, kjo do të jetë diçka që unë i besoj shumë Komisionit të ri Evropian se do ta bëjë më mirë se i fundit kur bëhet fjalë për dialogun”, thekson ai.

Eurodeputeti austriak thekson se Kosova duhet të përmbushë përgjegjësitë e veta sa i përket Asociacionit, mirëpo i njëjti s’duhet të ketë kompetenca ekzekutive.

“Sigurisht, dua të them kur diçka është rënë dakord, ajo duhet të zbatohet. Pra, ka qenë njëra palë në dialog, e cila ka luajtur gjithmonë lojën një hap përpara dhe dy hapa prapa, dhe kjo nuk duhet të ndodhë më, ose duhet të ketë pasoja të qarta nëse kjo do të përsëritej. Në të njëjtën kohë, natyrisht, është edhe pjesë e marrëveshjeve ndërkombëtare që do të ketë një lloj Asociacioni të komunave veriore, që nuk do të thotë asnjë lloj juridiksioni. Komunat veriore do të mbeten pjesë e Republikës së Kosovës, qytetarët e këtyre komunave do të mbesin qytetarë të Republikës së Kosovës, të asnjë shteti tjetër, por duhet të ketë ndonjë subjekt që i përfaqëson këto komuna. Ne kemi një shembull të ngjashëm në Austri, në vendin tim, së bashku me Italinë në histori, që është Tiroli i Jugut, dhe nëse dikush dëshiron ta shikojë më thellë atë shembull, mund të jetë një model i mirë për të ardhmen këtu”, shton Mandl.

Ai kërkon edhe pasoja të qarta për Serbinë nëse nuk zbatojnë marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit.

“ Duhet të ketë pasoja të qarta për qeverinë serbe nëse bien dakord për diçka në të ardhmen dhe pastaj nuk e zbatojnë atë dhe luajnë lojëra të tjera siç kanë luajtur lojërat në të kaluarën, gjithmonë për të provokuar Kosovën dhe gjithmonë për të kontaktuar një fushatë kundër Kosovës kur bëhet fjalë për njohjet në mbarë botën. Kjo lloj sjelljeje duhet të ndalet, kjo nuk është ajo mënyra që silleni me fqinjin, nuk është ajo mënyra që do të krijojë prosperitet dhe mundësi në të gjithë Ballkanin Perëndimor, Serbia më mirë duhet të bëjë sjellje bashkëpunuese dhe të kontribuojë në ekonominë në të gjithë Ballkanin Perëndimor në interes të popullit të vet, popullit serb, dhe interesit të të gjithëve, më mirë ta bëjë këtë sesa të sillet gjithmonë në mënyrë agresive ndaj shtetit fqinj”, thekson ai.

Në anën tjetër, Mandl e konsideron të domosdoshme largimin e masave ndëshkuese ndaj Kosovës.

“Shpresoj që të ashtuquajturat masa të hiqen sa më shpejt që të jetë e mundur, pasi jo vetëm në këndvështrimin tim. Nuk jam i vetëm në Parlamentin Evropian me këtë qëndrim të qartë për këto masa për të krijuar atmosferë pozitive për bisedime, pozitive në të ardhmen, për mundësi edhe për popullin e Kosovës dhe popullin në mbarë Evropën, dhe për rrugën pozitive përpara drejt unitetit evropian, masat nuk janë absolutisht asgjë që do të ndihmojnë në atë rrugë, krejt e kundërta, prandajmasat duhet të hiqen”, shton Mandl.

I pyetur për përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të 9 shkurtit në Kosovë, ai thotë se për dallim nga vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, Kosova është një sistem demokratik funksional.

“Epo, nuk dua të ndërhyj këtu sepse jam në dijeni të ditës së zgjedhjeve të 9 shkurtit. E di që nga e kaluara në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, në të gjitha analizat e misioneve vëzhguese të zgjedhjeve thuhet se Kosova është një sistem demokratik funksional, kjo do të jetë e vërtetë edhe në shkurt, shpresoj në konkurrencë pozitive dhe ende nuk kam njohuri për ndërhyrje këtu”, përfundon Mand