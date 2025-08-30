Etnik Brruti ftohet tek Shqipëria U21

Mesfushori 21-vjeçar, Etnik Brruti, edhe këtë herë nuk është përfshirë në listën e Kombëtares A të Shqipërisë, por ka marrë ftesë nga përfaqësuesja U21 për dy miqësore që do të zhvillohen në muajin shtator. Trajneri i Shqipërisë U21, Alban Bushi, ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjet kundër Gjermanisë U21 dhe Zvicrës U21,…

Sport

30/08/2025 09:23

Mesfushori 21-vjeçar, Etnik Brruti, edhe këtë herë nuk është përfshirë në listën e Kombëtares A të Shqipërisë, por ka marrë ftesë nga përfaqësuesja U21 për dy miqësore që do të zhvillohen në muajin shtator.

Trajneri i Shqipërisë U21, Alban Bushi, ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjet kundër Gjermanisë U21 dhe Zvicrës U21, ku ndër emrat e përzgjedhur figuron edhe ai i Brrutit, transmeton lajmi.net.

Brruti, i cili u pajis me pasaportë shqiptare disa muaj më parë, ishte ftuar nga trajneri i Kombëtares A, Silvinho, për ndeshjet e muajit mars ndaj Anglisë dhe Andorës, por nuk u aktivizua në asnjërën prej tyre.

Debutimi i tij zyrtar me kuqezinjtë ndodhi në qershor, në përballjen e U21 me Hungarinë, ku më pas luajti edhe në miqësoren ndaj Turqisë U21./lajmi.net/

