Eskalon protesta në Shqipëri, protestuesit e Sali Berishës hedhin molotovë në drejtim të kordonit të Policisë

Këtë të shtunë, gjatë protestës të thirrur nga Partia Demokratike, u regjistruan tensione pas fjalimit të fundit të kreut të PD-së, Sali Berisha. Disa protestues hodhën molotovë drejt Kryeministrisë dhe kordonit të policisë, duke krijuar situatë të tensionuar. Nga incidenti nuk raportohet për të lënduar.

24/01/2026 18:56

Këtë të shtunë, gjatë protestës të thirrur nga Partia Demokratike, u regjistruan tensione pas fjalimit të fundit të kreut të PD-së, Sali Berisha.

Disa protestues hodhën molotovë drejt Kryeministrisë dhe kordonit të policisë, duke krijuar situatë të tensionuar.

Nga incidenti nuk raportohet për të lënduar.

