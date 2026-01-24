Eskalon protesta në Shqipëri, protestuesit e Sali Berishës hedhin molotovë në drejtim të kordonit të Policisë
Këtë të shtunë, gjatë protestës të thirrur nga Partia Demokratike, u regjistruan tensione pas fjalimit të fundit të kreut të PD-së, Sali Berisha. Disa protestues hodhën molotovë drejt Kryeministrisë dhe kordonit të policisë, duke krijuar situatë të tensionuar. Nga incidenti nuk raportohet për të lënduar.
Bota
