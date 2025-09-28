“Është e mbushur me armë bërthamore, nëndetësja ruse rrezikon të shpërthejë në Detin Mesdhe”
Marina ruse është në gatishmëri të lartë pas raportimeve për një rrjedhje serioze karburanti në nëndetësen ruse me kapacitet bërthamor Novorossiysk, e cila aktualisht po lundron në Detin Mesdhe drejt Gjibraltarit.
Sipas informacionit të transmetuar nga kanali VChK-OGPU, i cili thuhet se ka qasje në informacionet që rrjedhin nga shërbimet ruse të sigurisë, ekuipazhi i Novorossiysk mund të detyrohet të pompojë karburant nga hambari direkt në det për të shmangur rrezikun e një shpërthimi.
Situata konsiderohet kritike, duke pasur parasysh se nëndetësja mund të mbajë armë të përparuara me rreze të gjatë veprimi.
Nëndetësja “Novorossiysk” i përket Flotës Ruse të Detit të Zi, ka një ekuipazh prej 52 personash dhe mund të qëndrojë nën ujë deri në 45 ditë.
Korrikun e kaluar, ajo u vu re nga Marina Britanike duke kaluar Detin e Veriut dhe Kanalin Anglez, gjë që kishte shkaktuar shqetësime të forta në Perëndim në lidhje me lëvizjet e nëndetëseve ruse pranë ujërave strategjike.
Marina Mbretërore ka rritur patrullat e saj për të parandaluar çdo shkelje dhe për t’u marrë me dyshimet për “sulme hibride” që i atribuohen Moskës përmes të ashtuquajturës “flotë në hije”.
Edhe pse nuk ka prova që Novorossiysk ishte përfshirë drejtpërdrejt në luftën kundër Ukrainës, Kievi njoftoi në gusht 2024 se kishte fundosur nëndetësen e saj “motër”, Rostov, në një operacion që u konsiderua një goditje e rëndësishme për flotën ruse, transmeton A2cnn.
Zhvillimi aktual me rrjedhjen e karburantit shton një dimension të ri shqetësimeve të Perëndimit, pasi prania e një nëndetëseje potencialisht të armatosur me armë bërthamore në një gjendje teknike të paqëndrueshme në Mesdhe paraqet jo vetëm rreziqe ushtarake, por edhe mjedisore.