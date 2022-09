Ermal Mamaqi ironizon keq me blogeret Moderatori dhe aktori i njohur shqiptar, Ermal Mamaqi shkak i postimeve të tij shpeshherë qëndron në fokus të mediave rozë. Vetëm në llogarinë e tij në Instagram ai ka mbi 1.1 milion ndjekës, shkruan lajmi.net. Së fundmi me anë të një InstaStory ai ironizoi me blogere. “Si i lanë enët një blogere”, shkroi ai krahas…