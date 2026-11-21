Banorët thyejnë rregullat, BBVK ua zbret çmimin e madh në 175 mijë euro
Çmimi i madh në Big Brother VIP Kosova ka rënë në 175 mijë euro, pasi alarmi u aktivizua në shtëpinë më të madhe në vend. Kjo ndodhi si pasojë e shkeljeve të vazhdueshme të rregullave nga banorët, të cilët kanë hequr mikrofonat ose i kanë hedhur ata. Për reagimet e banorëve, ndiq videon:
ShowBiz
Çmimi i madh në Big Brother VIP Kosova ka rënë në 175 mijë euro, pasi alarmi u aktivizua në shtëpinë më të madhe në vend.
Kjo ndodhi si pasojë e shkeljeve të vazhdueshme të rregullave nga banorët, të cilët kanë hequr mikrofonat ose i kanë hedhur ata.
Për reagimet e banorëve, ndiq videon: