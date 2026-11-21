ASK zbulon numrin e përfituesve të skemave sociale, ja sa veteranë marrin pension
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat për skemat e Mirëqenies Sociale për muajin tetor 2026, duke paraqitur numrin e qytetarëve që kanë përfituar nga mbështetja financiare e shtetit. Sipas statistikave të ASK-së, pjesa më e madhe e përfituesve janë të përfshirë në skemat pensionale, ndërsa mbështetja sociale vazhdon të përfshijë edhe…
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Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat për skemat e Mirëqenies Sociale për muajin tetor 2026, duke paraqitur numrin e qytetarëve që kanë përfituar nga mbështetja financiare e shtetit.
Sipas statistikave të ASK-së, pjesa më e madhe e përfituesve janë të përfshirë në skemat pensionale, ndërsa mbështetja sociale vazhdon të përfshijë edhe familjet në kushte të vështira ekonomike dhe kategoritë e dala nga lufta, transmeton lajmi.net.
Në mesin e skemave të përfshira janë pensionet e moshës, pensionet familjare, ato për personat paraplegjikë dhe tetraplegjikë, pensionet për familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës, si dhe pensionet për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe punëtorët e Trepçës.
Statistikat përfshijnë gjithashtu veteranët e luftës, shtesat për fëmijë dhe përkrahjen financiare për lehonat.
Nga të dhënat e publikuara vërehet se pensionet bazike të moshës përbëjnë kategorinë me numrin më të madh të përfituesve. Në këtë skemë, gjatë tetorit janë regjistruar gjithsej 174 mijë e 399 përfitues.
Ndërkaq, në skemën e veteranëve të luftës janë evidentuar 39 mijë e 777 përfitues.
Në anën tjetër, numri më i ulët i përfituesve figuron në skemën e mbështetjes financiare për lehonat e papunësuara, ku janë regjistruar 7 mijë e 53 përfituese.
ASK ka publikuar edhe të dhënat e detajuara për të gjitha kategoritë e përfshira në skemat e Mirëqenies Sociale për muajin tetor 2026.
Të dhënat e publikuara nga ASK: