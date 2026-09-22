Erdogan i premton Kurtit më shumë mbështetje për Kosovën: Në fokus siguria, industria e mbrojtjes dhe tregtia

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan priti të hënën në Nju-Jork Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, për bisedime mbi një sërë çështjesh. Takimi me dyer të mbyllura në Shtëpinë Turke (Turkevi Center) u zhvillua në margjinat e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, shkruan Anadolu Agency. Sipas Drejtorisë së Komunikimit të Turqisë, në takim u…

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22/09/2026 12:41

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan priti të hënën në Nju-Jork Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, për bisedime mbi një sërë çështjesh. Takimi me dyer të mbyllura në Shtëpinë Turke (Turkevi Center) u zhvillua në margjinat e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, shkruan Anadolu Agency.

Sipas Drejtorisë së Komunikimit të Turqisë, në takim u diskutua për marrëdhëniet dypalëshe midis Turqisë dhe Kosovës, si dhe për zhvillimet rajonale e globale.

Në deklaratë thuhet se Erdogan theksoi se Turqia do të vazhdojë të ndërmarrë hapa për të rritur tregtinë dypalëshe në një nivel që përputhet me potencialin e të dyja vendeve.

Ai gjithashtu deklaroi se Ankaraja do të punojë për të avancuar më tej bashkëpunimin me Kosovën në fushën e sigurisë dhe të industrisë së mbrojtjes.

Erdogan i tha Kurtit se Turqia do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën në sigurimin e “vendit të saj të merituar” në komunitetin ndërkombëtar dhe se Ankaraja mbështet gjithashtu dialogun midis vendeve të Ballkanit.Gjatë takimit, presidenti turk e ftoi Kurtin të marrë pjesë në Samitin e Liderëve COP31, të cilin Turqia pritet ta presë në nëntor në Antalia.

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