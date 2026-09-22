“Jo në emrin tim”, shqiptarët do të mblidhen më 27 shtator për protestë në Gjenevë

Manifestimi do të mbahet të dielën në Place des Nations, me fokus edhe te viktimat e luftës, personat e pagjetur dhe viktimat e dhunës seksuale Gjeneva pritet të jetë të dielën pikëtakim i shqiptarëve nga Zvicra dhe diaspora. Më 27 shtator 2026, nga ora 14:00, në Place des Nations, pranë “Karriges së Madhe”, është paralajmëruar…

Lajme

22/09/2026 12:59

Manifestimi do të mbahet të dielën në Place des Nations, me fokus edhe te viktimat e luftës, personat e pagjetur dhe viktimat e dhunës seksuale

Gjeneva pritet të jetë të dielën pikëtakim i shqiptarëve nga Zvicra dhe diaspora. Më 27 shtator 2026, nga ora 14:00, në Place des Nations, pranë “Karriges së Madhe”, është paralajmëruar një manifestim në mbështetje të vlerave të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, transmeton albinfo.ch.

Manifestimi organizohet nën motot “Jo në emrin tim”, “Liria ka emër” dhe “Paanshëm, për atdhe”, ndërsa organizatorët u kanë bërë thirrje shqiptarëve për pjesëmarrje dhe për ruajtjen e kontekstit historik të luftës së Kosovës.

Në fokus të tubimit pritet të jenë edhe viktimat shqiptare të luftës, personat ende të pagjetur, si dhe viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë.

Sipas njoftimit të organizatorëve, manifestimi është autorizuar nga autoritetet kantonale të Gjenevës.

Artikuj të ngjashëm

September 22, 2026

“Vendimi i Hagës” nxjerr nxënësit në protestë në Malishevë, marshojnë në...

September 22, 2026

Ben-Meir: Kosova mund ta kundërshtojë aktgjykimin në Hagë, por nuk duhet...

September 22, 2026

Mbyllet Konsullata e Përgjithshme e Kosovës në Strugë

September 22, 2026

Kalifornia shpall gjendje të jashtëzakonshme, priten stuhi të fuqishme dhe përmbytje...

September 22, 2026

Të shtëna pranë një shkolle në Turqi, plagosen të paktën katër...

September 21, 2026

Edhe Zvicra ndërpret importin e mishit nga Brazili

Lajme të fundit

“Vendimi i Hagës” nxjerr nxënësit në protestë në...

Ben-Meir: Kosova mund ta kundërshtojë aktgjykimin në Hagë,...

Mbyllet Konsullata e Përgjithshme e Kosovës në Strugë

Erdogan i premton Kurtit më shumë mbështetje për...