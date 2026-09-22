“Jo në emrin tim”, shqiptarët do të mblidhen më 27 shtator për protestë në Gjenevë
Manifestimi do të mbahet të dielën në Place des Nations, me fokus edhe te viktimat e luftës, personat e pagjetur dhe viktimat e dhunës seksuale Gjeneva pritet të jetë të dielën pikëtakim i shqiptarëve nga Zvicra dhe diaspora. Më 27 shtator 2026, nga ora 14:00, në Place des Nations, pranë “Karriges së Madhe”, është paralajmëruar…
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Manifestimi do të mbahet të dielën në Place des Nations, me fokus edhe te viktimat e luftës, personat e pagjetur dhe viktimat e dhunës seksuale
Gjeneva pritet të jetë të dielën pikëtakim i shqiptarëve nga Zvicra dhe diaspora. Më 27 shtator 2026, nga ora 14:00, në Place des Nations, pranë “Karriges së Madhe”, është paralajmëruar një manifestim në mbështetje të vlerave të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, transmeton albinfo.ch.
Manifestimi organizohet nën motot “Jo në emrin tim”, “Liria ka emër” dhe “Paanshëm, për atdhe”, ndërsa organizatorët u kanë bërë thirrje shqiptarëve për pjesëmarrje dhe për ruajtjen e kontekstit historik të luftës së Kosovës.
Në fokus të tubimit pritet të jenë edhe viktimat shqiptare të luftës, personat ende të pagjetur, si dhe viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë.
Sipas njoftimit të organizatorëve, manifestimi është autorizuar nga autoritetet kantonale të Gjenevës.