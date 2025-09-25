Erdogan do të takohet me Trump në Shtëpinë e Bardhë, pritet t’i kërkojë marrëveshje për avionët F-35
Presidenti Tayyip Erdogan shpreson të shfrytëzojë lidhjet më të ngrohta në vite të Turqisë me SHBA-në për të bindur Uashingtonin të heqë sanksionet dhe t’i lejojë asaj të blejë avionë luftarakë F-35, ndërsa takohet me Trump në Shtëpinë e Bardhë të enjten. Vizita e parë e Erdoganit në Shtëpinë e Bardhë pas rreth gjashtë vjetësh…
Bota
Presidenti Tayyip Erdogan shpreson të shfrytëzojë lidhjet më të ngrohta në vite të Turqisë me SHBA-në për të bindur Uashingtonin të heqë sanksionet dhe t’i lejojë asaj të blejë avionë luftarakë F-35, ndërsa takohet me Trump në Shtëpinë e Bardhë të enjten.
Vizita e parë e Erdoganit në Shtëpinë e Bardhë pas rreth gjashtë vjetësh vjen në një kohë kur Ankara është e gatshme të përfitojë nga një administratë amerikane që dëshiron të bëjë marrëveshje në këmbim të kontratave të mëdha armësh dhe marrëveshjeve tregtare, shkruan Reuters, transmeton Gazeta Express.
Administrata e mëparshme e Biden-it e mbajti Turqinë në distancë, pjesërisht për shkak të lidhjeve të ngushta që ajo i konsideronte si anëtare e NATO-s me Rusinë. Nën Trumpin, i cili ka lidhje personale më të afërta me Erdoganin, Ankara shpreson për një marrëdhënie më të mirë.
Trump dhe Erdogan – të dy të parë si gjithnjë e më autokratikë nga kritikët e tyre në vend – kishin një marrëdhënie të tensionuar gjatë mandatit të parë të presidentit republikan. Por që nga kthimi i tij në Shtëpinë e Bardhë, interesat e tyre janë përafruar në Siri.
Ata vazhdojnë të kenë mosmarrëveshje të thellë mbi sulmet e Izraelit ndaj Gazës – një faktor i paparashikueshëm në bisedat që priten të jenë miqësore dhe me karakter tregtar në Zyrën Ovale.