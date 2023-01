Emre Can rrëfen betejën e frikshme me kancerin

Mesfushori i Borussia Dortmund, Emre Can foli për betejën e tij me kancerin e tiroides, i cili u zbulua pasi iu bashkua Juventusit nga Liverpool në vitin 2018.

Pasi problemi u diagnostikua nga mjekët e ekipit të Juventusit, gjermani u detyrua t’i nënshtrohej një operacioni urgjent. Në atë kohë, Liverpool i përshkroi problemet si “një nyjë tiroide që mund të kërkonte gjithashtu trajtim kirurgjik”, por Can ka zbuluar që atëherë procedura ishte për kancer në atë rajon dhe shprehu mirënjohjen e tij për stafin e Juves për zbulimin e hershëm të tyre.

“Unë kisha kancer në tiroide dhe më duhej të operohesha urgjentisht”, tha 29-vjeçarja për ‘DAZN’, përcjell lajmi.net.

“Kjo ka ndryshuar shumë në jetën time. Mund të kesh shumë para, mund të kesh gjithçka, por shëndeti është gjëja më e rëndësishme. Është pjesë e jetës dhe i sugjeroj të gjithëve t’i nënshtrohen ekzaminimeve, nuk ka rëndësi se sa i shëndetshëm mendon se është, nëse i mëson me kohë këto gjëra, mund të veprosh.

Unë jam shumë mirënjohës për mjekët e Juventusit. Më thirrën dy muaj pas testeve mjekësore me klubin. Nuk e dija se çfarë po ndodhte, as nuk e dija se çfarë ishte një tiroide dhe nuk do ta imagjinoja kurrë se kisha kancer. Lëvizja në Torino ishte e denjë, vetëm për këtë”.

Can duroi një kohë dërrmuese në Torino. Mesfushori shënoi vetëm katër gola në 45 paraqitje për klubin, megjithëse u përball me një mungesë prej dy muajsh duke u rikuperuar nga operacioni. Pas vetëm një viti e gjysmë në Itali, ai u kthye në Gjermani për të nënshkruar me Dortmundin fillimisht në formë huazimi përpara se të përfundonte një lëvizje të përhershme në verën e vitit 2020, ku qëndron./Lajmi.net/