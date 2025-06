Eljonisa Krasniqi ka nevojë për ndihmën tuaj është diagnostikuar me leukemi akute Eljonisa Krasniqi nga Vajniki i Skenderajt ka nevojë për ndihmën tuaj që të trajtohet në Gjermani. Eljonisa është diagnostikuar me leukemi akute mieloide dhe i duhen 400 mijë euro për shërim, shumë kjo e papërballushme për familjen. APEL PËR NDIHMË Eljonisa Krasniqi (01.11.2010), vajza e Ruzhdi Krasniqit (familjar i yni) me vendbanim në Vajnik të…