Elezi: Më 12 maj përmbyllet afati 11-ditor për subjektet politike

Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi ka thënë se afati 11-ditor për subjektet politike do të përfundojë të martën në mesnatë. “Më 12 maj, në orën 24:00, përmbyllet afati 11-ditor për subjektet politike (partitë politike, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur) për të dorëzuar listën me emrat e kandidatëve për deputetë për t’u certifikuar për…

Lajme

11/05/2026 11:50

Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi ka thënë se afati 11-ditor për subjektet politike do të përfundojë të martën në mesnatë.

“Më 12 maj, në orën 24:00, përmbyllet afati 11-ditor për subjektet politike (partitë politike, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur) për të dorëzuar listën me emrat e kandidatëve për deputetë për t’u certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Dorëzimi i listës me emrat e kandidatëve për deputetë, duhet të bëhet përmes platformës elektronike dhe procedura është e ngjashme me zgjedhjet e fundit që u mbajtën në dhjetor të vitit të kaluar”, tha Elezi.

Sipas Elezit, numri i përgjithshëm i subjekteve të mundshme politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 7 qershorit është 27, prej të cilave 22 parti politike, 3 koalicione, 1 nismë qytetare dhe 1 kandidat i pavarur.

“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke i përmbyllur gradualisht afatet zgjedhore që ndërlidhen me subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës dhe dorëzimin e listave me emrat e kandidatëve për deputetë në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Pas përfundimit të periudhës për njoftimin e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe formimin e koalicioneve nga partitë politike, si dhe aplikimin për certifikim nga subjektet e reja politike, tani jemi në fazën e shqyrtimit të aplikimit nga subjektet e reja politike dhe dorëzimit të listave të kandidatëve për deputetë. Pas përmbylljes së këtyre çështjeve, KQZ, gjatë kësaj jave do të organizojë tërheqjen e shortit për renditjen e subjekteve politike në fletëvotimin e zgjedhjeve të 7 qershorit”, tha Elezi.

Në zgjedhjet e rregullta parlamentare të 9 shkurtit të vitit 2025, morën pjesë 28 subjekte politike, prej të cilave 20 parti politike, 5 koalicione, 2 nisma qytetare dhe 1 kandidatë i pavarur. Numri i përgjithshëm i kandidatëve për deputetë që përfaqësonin këto subjekte politike ishte 1,279.

Ndërkohë, në zgjedhjet e fundit parlamentare, ato të 28 dhjetorit, KQZ certifikoi 1,180 kandidatë për deputetë, që përfaqësonin 24 subjekte politike, prej të cilave 18 parti politike, 3 koalicione, 2 nisma qytetare dhe 1 kandidat i pavarur.

Artikuj të ngjashëm

May 11, 2026

Kurti hap konferencën “Future Industry Minds 2026“: Qarkullimi i përgjithshëm ndërmjet...

May 11, 2026

​Kos: Në BE ka vend për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor

May 11, 2026

“Kishim planifikuar dialog në nivel të lartë, pati dakordim nga Kurti...

May 11, 2026

Franca konfirmon rast të ri me hantavirus te një grua e...

May 10, 2026

Të burgosurit polakë e moldavë u liruan nga paraburgimet bjelloruse dhe...

May 10, 2026

Erdogan: Kundërshtojmë përhapjen e konfliktit SHBA-Iran

Lajme të fundit

​FFK konfirmon dy ndeshje miqësore për Kombëtaren e Kosovës

Kurti hap konferencën “Future Industry Minds 2026“: Qarkullimi...

​Kos: Në BE ka vend për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor

“Kishim planifikuar dialog në nivel të lartë, pati...