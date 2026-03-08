Ekipi i Kërkim-Shpëtimit Malor shpëton qytetarin që rrëshqiti gjatë ecjes në “Shtegun e Mushkave” në Pejë
Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor i Kosovës (ShKShMK) ka ndërhyrë për të asistuar një qytetar të bllokuar në zonën e Grykës së Rugovës.
Sipas komunikatës zyrtare, qytetari i Republikës së Kosovës, gjatë ecjes në “Shtegun e Mushkave” në Pejë, rrëshqiti për disa metra në një terren të pjerrët, duke pësuar lëndime trupore dhe duke mbetur i bllokuar në një pjesë të ekspozuar me rrezik të lartë për rënie në humnerë.
Menjëherë pas pranimit të thirrjes për ndihmë, një ekip i ShKShMK nga Stacioni i Pejës ishte nisur drejt vendngjarjes. Në vendngjarje, ekipet vlerësuan situatën, ofruan ndihmën e parë dhe realizuan evakuimin e qytetarit në mënyrë të sigurt.
Operacioni u përfundua me sukses, ndërsa ShKShMK i ka uruar qytetarit shërim të shpejtë.