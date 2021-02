Efekti Gerrard, Rangers sigurojnë kualifikimin në Ligën e Kampionëve për edicionin tjetër

Skuadra e drejtuar nga Steven Gerrard është favoriti për të fituar titullin dhe këtë edicion kanë qenë në formë fenomenale, shkruan lajmi.net.

Nëse shohim statistikat, Rangers kanë fituar 82 pikë në vetëm 30 ndeshje, pra nga 90 të mundshme.

Klubi skocez ka fituar 26 ndeshje, ka barazuar në katër të tilla dhe nuk di për humbje.

Kjo formë e mirë vlen edhe për Ligën e Evropës, derisa në ndeshjen e fundit kanë mposhtur Antwerp në udhëtim me rezultat 3 – 4./Lajmi.net/

Rangers have already booked their place in the 2021-22 Champions League qualifiers.

They have 82 points from 30 games (26-4-0).

It's February. pic.twitter.com/pscYcv01MV

— B/R Football (@brfootball) February 21, 2021