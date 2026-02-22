Edi Rama për vizitën në Prishtinë: Një eksperiencë emocionale dhe inspiruese

Kryeministri Edi Rama ka përshkruar vizitën e tij në Prishtinë si shumë të veçantë, duke ndodhur në vigjilje të Ditës Kombëtare të Pavarësisë së Kosovës dhe pas zhvillimeve të rëndësishme në vend. Vizita u bë me ftesë të profesor Ahmed Shala, për promovimin e librit të tij “Kur heshtja flet”, i cili trajton procesin në…

Lajme

22/02/2026 10:47

Kryeministri Edi Rama ka përshkruar vizitën e tij në Prishtinë si shumë të veçantë, duke ndodhur në vigjilje të Ditës Kombëtare të Pavarësisë së Kosovës dhe pas zhvillimeve të rëndësishme në vend.

Vizita u bë me ftesë të profesor Ahmed Shala, për promovimin e librit të tij “Kur heshtja flet”, i cili trajton procesin në Hagë kundër udhëheqjes së UÇK-së.

Gjatë qëndrimit të tij, Rama zhvilloi takime pozitive me Presidenten Vjosa Osmani dhe Kryeministrin Albin Kurti, duke diskutuar harmonizimin e angazhimeve ndërkombëtare dhe rritjen e bashkëpunimeve kombëtare.

“Shumë e veçantë ka qenë vizita e kësaj here në Prishtinë, në vigjiljen e ditës kombëtare të pavarësisë së Kosovës, pas bombës së prokurorëve të Hagës mbi Kosovën, si edhe po ashtu pas votëbesimit të qeverisë së re të Kosovës në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Sebepi i kësaj vizite ishte ftesa e një miku të kahershëm dhe burri fisnik nga prishtina  profesor Ahmed Shalës, në promovimin e librit të tij “Kur heshtja flet”, një libër që duhet lexuar për të mësuar më shumë dhe kuptuar më thellë mbi procesin në Hagë kundër udhëheqjes së UÇK-së.

Por takimet me Presidenten Vjosa Osmani dhe Kryeministrin Albin Kurti ishin tejet pozitive, qoftë për nga këndvështrimi i harmonizimit të angazhimeve ndërkombëtare me Vjosën, qoftë për nga këndvështrimi i rritjes së bashkëpunimeve kombëtare me Albinin”, theksoi Rama.

Kryeministri u shpreh se vizita përfundoi me bashkëbisedimin me studentët e Universiteti i Prishtinës ‘Hasan Prishtina’ dhe nxënësit e gjimnazit “Sami Frashëri”, të cilët Rama i ftoi më pas në Tiranë për të vazhduar komunikimin.

Në vijim, Rama e përshkoi si emocionuese telefonatën e përvitshme nga Haga në 17 shkurt, gjatë së cilës dëgjoi zërin e Hashim Thaçi nga burgu.

“Qershia mbi tortë ishte bashkëbisedimi me studentët e Universitetit “Hasan Prishtina” dhe me nxënësit e gjimnazit “Sami Frashëri”, të cilët i ftova me shumë kënaqësi në Tiranë për të vazhduar komunikimin tone të filluar më herët”, shprehet Rama.

Ndërsa të nesërmen, më 17 të shkurtit, telefonata e përvitshme e urimit të pavarësisë që marr nga Haga ishte posaçërisht emocionuese këtë herë, pas asaj çmendurie të prokurorisë speciale. Por zëri i Komandantit nga burgu i padrejtësisë ndërkombëtare ishte realisht, sinqerisht, më i qetë se asnjëherë. Në fillim e në fund të bisedës, Hashimi më përsëriti fjalinë: “Unë e kam fituar përjetë lirinë dhe kudo të ndodhem, atë nuk ma merr dot kurrë, askush”, tha ai./rtsh.al/

Artikuj të ngjashëm

February 22, 2026

Boga mbetet destinacioni më i kërkuar dimëror në Rugovë

February 22, 2026

Irani shpall forcat ajrore dhe detare të BE-së si organizata terroriste

February 22, 2026

Shitja e “barnave” online vlerësohet e rrezikshme

February 22, 2026

Trump vendos tarifë të re doganore për të gjitha vendet

February 21, 2026

Qindra myslimanë bëjnë iftar dhe falin teravitë në zemër të New Yorkut

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Boga mbetet destinacioni më i kërkuar dimëror në Rugovë

Irani shpall forcat ajrore dhe detare të BE-së si organizata terroriste

Shitja e “barnave” online vlerësohet e rrezikshme

Trump vendos tarifë të re doganore për të gjitha vendet