Edi Rama për sfidën ndaj Italisë: Na ndan vetëm deti, shpresoj në barazim

Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë që prej vitit 2013, ka dhënë një intervistë për Tuttosport në prag të ndeshjes kundër Italisë që do të hapë Kampionatin evropian për kombëtaren e drejtuar nga Silvinho. Një sfidë jo e parëndësishme duke pasur parasysh afërsinë gjeografike të dy vendeve.

Mirëmëngjes zoti Rama, Itali-Shqipëri këtë herë vlen për Kampionatin Evropian: çfarë efekti ka për ju?

“E pabesueshme. Do të jetë hera e parë (dhe shpresoj e fundit) në jetën time që do të shpresoj që Italia të mos fitojë një ndeshje në Kampionatin Evropian. Por në çdo rast do të isha mirë me një barazim, i cili, për kuqezinjtë tanë, do të ishin si një fitore, e di që barazimi me Shqipërinë do të ishte fillimi i provës kundër Spallettit, por, për fat të keq, nuk mund të uroj asgjë më shumë se një barazim për Italinë.

Çfarë duhet të kemi frikë nga Shqipëria? Dhe, sipas jush, si përfundon?

“Duhet t’i frikësoheni epërsisë së qartë të Shqipërisë në tribuna, ku sigurisht fitojmë, frymës së hakmarrjes së djemve të Sylvinhos dhe faktit që skuadra jonë nuk ka asgjë për të humbur. Mund të përfundojë në çfarëdo mënyre, por, duke qenë se Italia pothuajse nuk shkëlqen kurrë kur fillon një turne, shpresoj për një barazim”.

Si ka ndryshuar marrëdhënia mes italianëve dhe shqiptarëve në tridhjetë vitet e fundit? Dhe si e gjykoni për momentin?

“Tani jemi një popull i ndarë nga deti, por i bashkuar në çdo gjë tjetër. Ngjashëm si dy pika uji në pikat tona të forta dhe të dobëta”.