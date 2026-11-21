Edhe pranë familjes nën masa të rënda sigurie, kritikohet trajtimi i Jakup Krasniqit nga Specialja
Nën masa të shtuara sigurie është përcjellë vizita katërditore e Jakup Krasniqit te familja e tij në lagjen Velania të Prishtinës. Kolona e veturave të Policisë dhe zyrtarë policorë të armatosur me armë të gjata janë parë në afërsi të shtëpisë së tij. Por, numri i madh i forcave të sigurisë dhe mënyra e përcjelljes…
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Nën masa të shtuara sigurie është përcjellë vizita katërditore e Jakup Krasniqit te familja e tij në lagjen Velania të Prishtinës.
Kolona e veturave të Policisë dhe zyrtarë policorë të armatosur me armë të gjata janë parë në afërsi të shtëpisë së tij.
Por, numri i madh i forcave të sigurisë dhe mënyra e përcjelljes së tij janë kritikuar nga kryetari i Shoqatës së Familjarëve të Dëshmorëve, Xhavit Jashari.
Ai e ka cilësuar këtë veprim si spektakël të panevojshëm, duke ngritur pikëpyetje për rolin e institucioneve të Kosovës dhe Policisë së saj.
“Gjithë ky spektakël me gjithë ato forca është i papranueshëm për ne dhe shtrohet pyetja: A kemi shtet? Ku janë institucionet tona? Ku është policia jonë? Me gjithë këto forca të ruhet e të përcillet një personalitet si Jakup Krasniqi është tepër e rëndë, është fyese për kategoritë e luftës, është fyerje e rëndë emocionale dhe për familjen e Jakup Krasniqit”, deklaroi Xhavit Jashari, transmeton teve1.
Ndërkaq, njohësi i protokollit, Tomor Avdia, vlerëson se përcjellja e vizitës është dashur të bëhej nga Policia e Kosovës.
Sipas tij, misioni i EULEX-it nuk ka kompetenca ekzekutive.
“Protokollet duhet të jenë të rregulluara në bazë të vendit dhe aty ku realizohen. Në këtë rast, misioni i EULEX-it në vendin tonë nuk ka të drejta ekzekutive, të cilat i ka humbur që nga viti 2018. Pra, është vetëm mision këshillëdhënës […] Në këtë rast, shteti ynë duhet t’i marrë përsipër të gjitha aktet protokollare”, vlerësoi Avdia.
Edhe avokati Ardian Bajraktari ka kritikuar praninë e shtuar të forcave policore gjatë vizitave të Krasniqit, duke e vlerësuar atë si joproporcionale dhe të panevojshme.
Ai ka folur edhe për ndalimin e takimit të policisë së EULEX-it me vëllain e Jakup Krasniqit, duke theksuar se masat e ndërmarra nuk kanë qenë në përputhje me nivelin e rrezikut.
“Ajo çka e ka karakterizuar këtë vizitë, por edhe vizitat e tjera paraprake, qoftë të z. Krasniqit, por edhe të tjerëve, ka qenë prezenca e shtuar e forcave policore, të cilat kanë qenë joproporcionale dhe të panevojshme, duke shpërfaqur një mendësi të natyrës paragjykuese, sepse rreziku në rastin e Krasniqit nuk ka qenë i tillë për të pasur një numër kaq të madh të forcave”, theksoi Bajraktari.
Ndryshe, Jakup Krasniqi është dënuar me 25 vjet burgim nga Gjykata Speciale në Hagë.