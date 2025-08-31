“Ec aty shqipe”, Edi Rama i gëzohet transferimit të Zhegrovës te Juventusi

Tashmë është konfirmuar nga media dhe gazetarë të ndryshëm se Edon Zhegrova do të jetë futbollisti më i ri i Juventusit. Sulmuesi kosovar do të bëhet pjesë e ‘Bianconerëve’, pasi këta të fundit kanë arritur një marrëveshje me skuadrën e Lille për transferimin e tij. Klubi francez do të arkëtojë rreth 20 milionë euro nga…

Sport

31/08/2025 21:13

Tashmë është konfirmuar nga media dhe gazetarë të ndryshëm se Edon Zhegrova do të jetë futbollisti më i ri i Juventusit.

Sulmuesi kosovar do të bëhet pjesë e ‘Bianconerëve’, pasi këta të fundit kanë arritur një marrëveshje me skuadrën e Lille për transferimin e tij.

Klubi francez do të arkëtojë rreth 20 milionë euro nga shitja e Zhegrovës, teksa vet ylli dardan pritet të fitojë rreth 2.5 milionë euro në sezon.

Lajmit për transferimin e Zhegrovës tek gjiganti italian i është gëzuar edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama.

I njohur në publik edhe si një fans i zjarrtë i Juventusit, Rama kishte një arsye më shumë për t’iu gëzuar këtij transferimi.

“Ec aty shqipe, shqiponja e egër për historinë bardhezi”, ka shkruar Rama në postimin e tij në Facebook.

Artikuj të ngjashëm

August 31, 2025

Punë e kryer: Jamie Vardy transferohet tek ekipi i Series A

August 31, 2025

E papritur: Edon Zhegrova afër Juventusit – transferimi varet nga Atletico...

August 30, 2025

Dy gola si rrufe, Reali e përmbys Mallorcan

August 30, 2025

Agim Ademi takon futbollistët shqiptarë të Hoffenheim-it pas ndeshjes ndaj Frankfurtit...

August 30, 2025

Vedat Muriqi tjetër nivel, i shënon gol Real Madridit në “Bernabeu”

August 30, 2025

Presidenti i Lille e mohon mundësinë që Edon Zhegrova të transferohet...

Lajme të fundit

SHBA planifikon forcimin e infrastrukturës ushtarake në Shqipëri e Kosovë

Në Kosovë 36 vatra zjarri, katër ende aktive...

“The Guardian” tallet me Vuçiqin, ai çon editorial...

Aksident në Raushiq të Pejës, lëndohen dy persona