“E treta e vërteta” – Opozita fajëson VV-në për ndërprerjen e seancës, Hargreaves dhe Rohde me thirrje urgjente për krijimin e Qeverisë Konstituimi i Kuvendit dështoi dy herë brenda kësaj jave, për shkak të mosmarrëveshjeve procedurale mes partive politike që siguruan ulëse në zgjedhjet e 9 shkurtit. Seanca e re e Kuvendit pritet të zhvillohet ditën e shtune me fillim nga ora 12:00, kjo do të jetë përpjekja e tretë që të konsolidohet qeveria. Partitë opozitare, PDK,…