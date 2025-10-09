E premte me diell dhe vranësira
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se të premten vendi ynë do të karakterizohet me moti të kthjellët, me diell dhe vranësira të shpërndara.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri në 6°C, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë deri në 13 deri 18°C, varësisht nga regjioni, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare, kryesisht nga drejtimi veriperëndimor.
Kushtet meteorologjike pritet të jenë të favorshme për aktivitete në natyrë, me stabilitet të përgjithshëm atmosferik gjatë ditës./lajmi.net/