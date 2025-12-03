E konfirmuar: Xhemajl Hasani kandidon përsëri për deputet

03/12/2025 13:00

Një nga figurat më interesante në politikën kosovare, Xhemajl Hasani do të jetë përsëri në garë për zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Hasani për lajmi.net e ka konfirmuar se do të jetë përsëri kandidat për deputet nga radhët e Nismës Socialdemokrate.

Ai së fundmi ishte kandidat i Nismës për kryetar të Podujevës, në zgjedhjet lokale të 12 tetorit.

Po ashtu, edhe para katër viteve, ishte pjesë e listës së koalicionit AAK-Nisma, por që nuk kishte marr votat e mjaftueshme për t’u bërë deputet./lajmi.net/

