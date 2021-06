E konfirmon Romano, PSG pranë transferimit të Donnarummas

Italiani refuzoi rinovimin e kontratës me Milanin, derisa vendosi të largohet si agjent i lirë, transmeton lajmi.net.

Barcelona dhe Juventus kanë interesim për Donnarumman, por PSG është afër të nënshkruajë me ‘gardianin’.

“PSG tani është pranë nënshkrimit me Gianluigi Donnarumma. Marrëveshja është shumë afër, PSG punon që ta kompletojë transferimin së shpejti, ka planifikuar testet mjekësore te Kombëtarja e Italisë”.

“Interesim por ende s’ka oferta nga Barcelona dhe Juventus – Szczesny dhe Ter Stegen janë duke qëndruar”, shkroi ai.

