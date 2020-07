Siç shihet, ai së pari kërkon kapakun e mbushësit në një pikë karburanti dhe duket pak i hutuar, transmeton lajmi.net.

Në fund, ai e kupton se nuk do të funksionojë kjo makinë me derivate, por është një makinë elektrike.

Ndiqeni videon e mëposhtme për të kuptuar më shumë. /Lajmi.net/

please advise anyone who borrows your car 🤪 #tesla #tsla pic.twitter.com/H5mSw0NGLX

— 9M-SMS (@Shazrim) July 16, 2020