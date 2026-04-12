E jashtëzakonshme, Muriqi shënon golin e dytë të ndeshjes dhe futet në histori të Mallorcas
Skuadra e Mallorcas ka shënuar golin e dytë ndaj Rayo Vallecanos, në ndeshjen e vlefshme për javën e 31-të në La Liga. Golin për 2:0 e shënoi Vedat Muriqi. Muriqi shënoi golin e dytë personal në minutën e 40'të. Ky ishte goli i 21 në ligë këtë sezon. Ai ka kaluar edhe Samuel…
Ky ishte goli i 21 në ligë këtë sezon. Ai ka kaluar edhe Samuel Eto’n si golashënuesi më i mirë në histori të Mallorcas me 55 gola.