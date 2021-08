E fundit: Ronaldo informon Juventusin se nuk do luajë më për klubin

Portugezi është shumë pranë kalimit te gjiganti anglez, Manchester City, me të cilët ka arritur marrëveshje dyvjeçare, transmeton lajmi.net.

Sipas Sky Italia, Ronaldo ka informuar Juventusin se nuk do luajë më për klubin dhe dëshiron t’i bashkohet një tjetër skuadre.

City në orët në vijim pritet të bëjë ofertë për Ronaldon, me Juventusin që kërkon 30 milionë euro.

⚠️ BREAKING: Cristiano Ronaldo has informed Juventus he won’t play for the club again and he wants to move to another club, according to Sky Italia. 😳 pic.twitter.com/VzBbRfJzDq

