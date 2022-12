E duan shumë ekipe, por Man City beson se Bellingham do t’i bashkohet atyre Manchester City beson që do të marrin shërbimet e Jude Bellingham. Sipas një raporti të fundit nga ‘The Sun’, zyrtarët e Manchester City besojnë se Jude Bellingham mund të zgjedhë të luajë në ‘Etihad Stadium’ verën e ardhshme për shkak të apelit të punës me Pep Guardiolën, transmeton lajmi.net. City beson se nënshkrimi i Bellingham…