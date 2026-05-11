E dhimbshme: Nesër varroset Rifat Stojkaj, sekretari i AAK-së në Deçan

Lajme

11/05/2026 11:19

Nesër do të varroset Rifat Stojkaj, drejtori i Bujqësisë në komunën e Deçanit.

35-vjeçari vdiq pas një aksidenti të trafikut, duke lënë të pikëlluar përgjithmonë familjarët e tij.

Sipas njoftimit të familjarëve, ceremonia e varrimit do të mbahet të martën nga ora 17:00 në varrezat e Lloqanit.

Ndërsa komuna e Deçanit do të organizojë mbledhje komemorative, nga ora 15:00 në sallën e Kuvendit të Komunës.

