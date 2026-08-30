E dhimbshme: Nesër varroset Bajram Arifaj, i riu që vdiq pas aksidentit në Jashanicë
Bajram Arifaj nga Shtupeli i Klinës ndërroi jetë dje, pasi nuk arriti t’u mbijetonte plagëve të marra në një aksident trafiku rreth dy javë më parë në fshatin Jashanicë. Familja Arifaj ka njoftuar se varrimi i të ndjerit do të bëhet nesër, më 31 gusht 2026, në orën 14:00. Ceremonia e varrimit do të zhvillohet…
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Bajram Arifaj nga Shtupeli i Klinës ndërroi jetë dje, pasi nuk arriti t’u mbijetonte plagëve të marra në një aksident trafiku rreth dy javë më parë në fshatin Jashanicë.
Familja Arifaj ka njoftuar se varrimi i të ndjerit do të bëhet nesër, më 31 gusht 2026, në orën 14:00.
Ceremonia e varrimit do të zhvillohet në Shtupel, në varrezat e Lagjes Bakaj.
Vdekja e tij ka shkaktuar dhimbje të madhe te familjarët, miqtë dhe të afërmit.