E dhimbshme: Nesër varroset Bajram Arifaj, i riu që vdiq pas aksidentit në Jashanicë

Bajram Arifaj nga Shtupeli i Klinës ndërroi jetë dje, pasi nuk arriti t’u mbijetonte plagëve të marra në një aksident trafiku rreth dy javë më parë në fshatin Jashanicë. Familja Arifaj ka njoftuar se varrimi i të ndjerit do të bëhet nesër, më 31 gusht 2026, në orën 14:00. Ceremonia e varrimit do të zhvillohet…

Lajme

30/08/2026 13:57

Bajram Arifaj nga Shtupeli i Klinës ndërroi jetë dje, pasi nuk arriti t’u mbijetonte plagëve të marra në një aksident trafiku rreth dy javë më parë në fshatin Jashanicë.

Familja Arifaj ka njoftuar se varrimi i të ndjerit do të bëhet nesër, më 31 gusht 2026, në orën 14:00.

Ceremonia e varrimit do të zhvillohet në Shtupel, në varrezat e Lagjes Bakaj.

Vdekja e tij ka shkaktuar dhimbje të madhe te familjarët, miqtë dhe të afërmit.

Artikuj të ngjashëm

August 30, 2026

Britania dhe BE-ja në mbështetje të familjeve të të zhdukurve: “E...

August 30, 2026

Alarm për 48 barna në Kosovë | Inspektorët gjetën 10 shkelje...

August 30, 2026

Autobusi përfshihet nga zjarri në Shkup, nuk raportohet për të lënduar

August 30, 2026

Rrustemi: Abdixhiku duhet të garantojë zbatimin e marrëveshjes për presidentin nga...

August 30, 2026

Edhe policia gjermane në kërkim të autorit të krimit në Zvicër

August 29, 2026

Kosovari humb jetën në aksident tragjik në Finlandë, dyshohet se shoferi...

Lajme të fundit

Britania dhe BE-ja në mbështetje të familjeve të...

Alarm për 48 barna në Kosovë | Inspektorët...

Autobusi përfshihet nga zjarri në Shkup, nuk raportohet për të lënduar

Rrustemi: Abdixhiku duhet të garantojë zbatimin e marrëveshjes...