E dhimbshme: Ndërroi jetë zyrtarja policore për të cilën kërkoheshin para për shërim

Ka ndërruar jetë në moshë të re Togerja Syzana Krasniqi. Ajo po vuante nga një sëmundje e rëndë tash e disa kohë. Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi për media. Krasniqi ishte diagnostifikuar me kancer në mushkëri. Për të që nga dita e djeshme u kërkua ndihmë por që fatkeqësisht togerja Krasniqi nuk…

Lajme

14/08/2025 19:23

Ka ndërruar jetë në moshë të re Togerja Syzana Krasniqi. Ajo po vuante nga një sëmundje e rëndë tash e disa kohë.

Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi për media.

Krasniqi ishte diagnostifikuar me kancer në mushkëri.

Për të që nga dita e djeshme u kërkua ndihmë por që fatkeqësisht togerja Krasniqi nuk arriti që ti bënte ballë sëmundjes së rëndë.

Ajo shërbeu prej fillimit qe 25 vite në uniformën e Policisë së Kosovës.

Artikuj të ngjashëm

August 14, 2025

Statovci ndryshe nga VV-ja: Kushtetuesja mund të konsiderohet mbretëri me të...

August 14, 2025

Raportohet për të paktën 17 të vrarë nga sulmet izraelite në Gazë

Lajme të fundit

Statovci ndryshe nga VV-ja: Kushtetuesja mund të konsiderohet...

Raportohet për të paktën 17 të vrarë nga sulmet izraelite në Gazë

Burim Ramadani u bën thirrje qytetarëve të mos...

Brahimaj: Është pabesi për vendin çdo ndihmë për...