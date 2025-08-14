E dhimbshme: Ndërroi jetë zyrtarja policore për të cilën kërkoheshin para për shërim
Ka ndërruar jetë në moshë të re Togerja Syzana Krasniqi. Ajo po vuante nga një sëmundje e rëndë tash e disa kohë.
Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi për media.
Krasniqi ishte diagnostifikuar me kancer në mushkëri.
Për të që nga dita e djeshme u kërkua ndihmë por që fatkeqësisht togerja Krasniqi nuk arriti që ti bënte ballë sëmundjes së rëndë.
Ajo shërbeu prej fillimit qe 25 vite në uniformën e Policisë së Kosovës.