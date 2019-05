E dhimbshme: Casillas detyrohet të lë futbollin?

Iker Casillas do t’i duhet të tërhiqet nga futbolli pas sulmit në zemër.

Kështu ka deklaruar ish basketbollisti i Real Madridit dhe kardiologu, Juan Antonio Corbalán.

Sipas Corbalan, Iker Casillas do ta ketë të vështirë ta vazhdojë karrierën me një stent koronare, sidomos shkaku i pozicionit të tij si portier.

“Nuk mund të luani futboll me një stent koronare, e sidomos një portier”, ka deklaruar Corbalan për TVE, përcjell ‘lajmi.net’.

“Iker do të jetë ngrihet dhe do të bëjë një jetë normale, por nuk do të luajë sporte profesionale”.

Kujtojmë se Casillas të mërkurën ka pësuar një sulm në zemër derisa po stërvitej te skuadra e Portos./Lajmi.net/