E ardhmja e Werner në dorën e Tuchel, por gjithsesi larg Chelsea

Timo Werner do të largohet nga Chelsea.

Ylli gjerman, siç raportohet qysh nga muaji mars, pritet të largohet nga ‘Stamford Bridge’ gjatë kësaj vere.

Së fundmi, skuadra e RB Leipzig është ajo që është interesuar për yllin gjerman, përcjell lajmi.net. Werner kalonte te Chelsea pikërisht pasi shkëlqente me Leipzig.

Sipas Florian Plettenberg, Thomas Tuchel do të jetë ai që do të vendos për marrëveshjen e Chelsea me Leipzig.

Alternativat janë dy; ose Werner shkon në formë huazimi, ose bën një transferim permanent.

Mbetet të shihet se çfarë Tuchel do të vendosë për fatin e sulmuesit gjerman. /Lajmi.net/