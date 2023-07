E ardhmja e Lukakus, Pochettino flet nga Amerika: Vendimi merret kur…

“Vendimi merret kur i përshtatet të gjithëve. Lojtari dhe klubi po punojnë shumë për të gjetur zgjidhjen më të mirë. Ne veprojmë bazuar në situatën”, u tha Pochettino gazetarëve në një konferencë për shtyp.

Më herët u raportua se Romelu Lukaku do të stërvitej në bazën e Chelsea ndërsa skuadra është aktualisht në SHBA.

Ekspertët e portalit autoritar transfermarkt e vlerësojnë 30-vjeçarin 40 milionë euro.

🇧🇪 Romelu Lukaku

🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang

🇲🇦 Hakim Ziyech

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Callum Hudson-Odoi

Mauricio Pochettino on why Chelsea left the four players in England. 👋 pic.twitter.com/ABCrNfgnsK

— Football Daily (@footballdaily) July 18, 2023