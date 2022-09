Dybala i gatshëm për ndeshjen ndaj Interit

Sulmuesi i Romës, Paulo Dybala, është stërvitur pjesërisht me grupin këtë mëngjes dhe është gati të udhëtojë në ‘San Siro’ për ndeshjen e nesërme me Interin.

Sulmuesi argjentinas kishte humbur ndeshjen e fundit para pushimit më kombëtare për shkak të një lëndimi.

Sipas ‘Calciomercato.com’, ish-sulmuesi i Juventusit u stërvit pjesërisht me pjesën tjetër të ekipit në Trigoria në mëngjes dhe pati një bisedë me Jose Mourinhon duke u siguruar që ai të mos ndjejë më dhimbje në kofshë.

Prandaj, ‘Special One’ do të përfshijë emrin e argjentinasit në listën e skuadrës për udhëtimin në Milano ku Roma do të përballet nesër në orën 18:00 me Interin.

Sipas raportit, Dybala do të startojë së bashku me Nicolo Zaniolo dhe Tammy Abraham, ndërsa kapiteni Lorenzo Pellegrini do të luajë në mesfushën qendrore./Lajmi.net/