“Dybala do të ishte nënshkrim perfekt për Interin”

Sulmuesi argjentinas 28-vjeçar duket i destinuar të largohet nga Juventusi kur kontrata e tij të skadojë në fund të këtij sezoni, me të dyja palët që nuk kanë rënë dakord për një rinovim. Shumë klube të mëdha janë të interesuara për transferimin e tij të lirë dhe raportet e fundit sugjerojnë se Interi është një nga këto skuadra.

Duke folur në një intervistë për ‘La Gazzetta dello Sport’, Altobelli dha mendimin e tij për lidhjet e Dybala me Interin.

“Dikush si Dybala duhet nënshkruar pavarësisht nëse ai është i nevojshëm apo jo. Në rastin e Interit, megjithatë, ai do të ishte perfekt, edhe nëse Nerazzurrët tani janë në një vend të mirë.

“Dybala, megjithatë, është dikush që bën diferencën, pa diskutim. Ai është një lojtar më i mirë në Evropë dhe është e drejtë që çdo skuadër që aspiron objektiva të mëdha e pëlqen atë”.

Ai preku vendin ku Simone Inzaghi mund të vendoste Dybala në sistemin e tij 3-5-2.

“Për momentin Interi është pothuajse perfekt, është e vështirë të thuhet, edhe sepse gjithçka funksionon mrekullisht në sistemet e Inzaghit. Në 3-5-2 të tij, Dybala do të luante si sulmues i dytë, nuk ka rëndësi nëse me Dzekon apo Lautaro.

“Dua të them, titullar mbetet Toro pa dyshim. Në perspektivë, unë imagjinoj një sulm tërësisht argjentinas si opsionin e parë, me Lautaron në krye dhe Dybala menjëherë pas, ata do të ishin një çift fantastik. Por Dybala mund të luajë lehtësisht edhe me Dzekon”.

Altobelli theksoi se çfarë do të fitonte Interi dhe çfarë do të humbiste Juventusi nëse kjo lëvizje do të ndodhte.

“Lehtë. Interi do të fitonte një lojtar më të mirë, Juve do të humbiste një lojtar të aftë për të bërë diferencën, dikë që është i vështirë për t’u shënuar dhe përmbajtur. Ai është një nga 10-at e fundit, nga ata që e kalon njeriun dhe shënon.”

Më në fund, Altobelli kujtoi kalimin e tij nga Interi në Juventus dhe se si do të reagonin tifozët nëse do të ndodhte lëvizja e Dybala në kryeqytetin e Lombardisë.

“Unë nuk mendoj se tifozëve u interesojnë më këto gjëra. Mendoj se ata thjesht shikojnë llojin e lojtarit, karakteristikat. Në përgjithësi, tifozëve të Juventusit do t’u vinte keq të humbnin një lojtar të fortë dhe tifozëve të Nerazzurrëve do të ishin të lumtur të merrnin një kampion.

“Disa rivalitete nuk ndjehen më sot si dikur. Shembulli është Ibra, jepi ndonjë fanellë dhe çdo tifoz do ta duartrokit pa marrë parasysh se nga cili ekip vjen, thjesht sepse ai bën diferencën. Unë nuk besoj më në flamuj, ata nuk ekzistojnë për një kohë të gjatë.”

28-vjeçari Dybala ka performuar mirë për Bianconerët këtë sezon, pavarësisht disa problemeve me lëndime. Sulmuesi argjentinas ka shënuar gjashtë gola dhe ka dhënë tre asistime në 15 paraqitje në Serie A këtë sezon. /Lajmi.net/