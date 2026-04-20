Dy persona që gjenden në arrati therin me thikë një person në Prishtinë – Detaje nga Policia

Një rast i lëndimit të rëndë trupor ka ndodhur në rrugën “Muhamet Qami” dje në Prishtinë. Një person ka raportuar në Polici se është therur me thikë nga dy persona që gjenden në arrati, shkruan lajmi.net. Viktima është dërguar në QKUK për tretman dhe pas tretmanit është liruar në shtëpi. Policia po e heton rastin.…

Lajme

20/04/2026 09:15

“Rr. Muhamet Qami, Prishtinë / 19.04.2026 – 22:10. Është raportuar se viktima mashkull kosovar ishte sulmuar  nga dy të dyshuar të cilët gjenden në arrati, dhe therur me mjet të mprehtë- thikë. Si pasojë viktima është dërguar në QKUK për tretman mjekësor. Viktima pas tretmanit mjekësor është liruar në shtëpi. Lidhur me rastin njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke e hetuar rastin”, ka njoftuar Policia në raport 24 orësh. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 20, 2026

Qeveria e Kosovës zgjat afatin e strehimit për refugjatët dhe kategoritë...

April 20, 2026

Dështon për herë të tretë radhazi mbledhja e KGjK-së, tash mungon...

April 20, 2026

Qeveria zgjedh kryesuesin e Bordit të Telekomit

April 20, 2026

Gjashtë raste të dhunës në familje brenda 24 orëve në Kosovë,...

April 19, 2026

Media shtetërore: Teherani nuk ka plane për momentin për të marrë...

April 19, 2026

Tensione në Ngushticën e Hormuzit, anija e kompanisë franceze qëllohet me...

Lajme të fundit

Qeveria e Kosovës zgjat afatin e strehimit për...

Dështon për herë të tretë radhazi mbledhja e...

Qeveria zgjedh kryesuesin e Bordit të Telekomit

Gjashtë raste të dhunës në familje brenda 24...