Dy palë zgjedhje nuk e futi në listë, por Abdixhiku thotë për Agim Veliun se është vetë LDK-ja
Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se ish-kryetari i Podujevës, Agim Veliu, e ka vendin e tij në Lidhjen Demokratike të Kosovës.
“E di që është bërë temë edhe çështja e Agim Veliut. Unë kam thënë gjithmonë që Agimi e ka vendin në LDK gjithherë. S’ma ka kërkuar kurrë. Agimi kurrë nuk ka ardhur të më thotë po du me hy në listë. Derën e LDK-së e ka hapur. Mund të vijë. Nuk ka hidhërim”, ka thënë Abdixhiku.
Sipas tij, Agim Veliu, ka qenë fitues i LDK-së për 20 vjet në Podujevë edhe se është figurë e fitores së LDK-së në Podujevë.
“Është një njeri që e don LDK-në dhe punon gjithë jetën për LDK-në. Agimi është vetë LDK-ja. Mundemi me pas mospajtime, por ai e ka vendin e tij në LDK, e ftoj të punoj ende për LDK-në”, ka thënë kreu i LDK-së.