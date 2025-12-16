Dy palë zgjedhje nuk e futi në listë, por Abdixhiku thotë për Agim Veliun se është vetë LDK-ja

Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se ish-kryetari i Podujevës, Agim Veliu, e ka vendin e tij në Lidhjen Demokratike të Kosovës. “E di që është bërë temë edhe çështja e Agim Veliut. Unë kam thënë gjithmonë që Agimi e ka vendin në LDK gjithherë. S’ma ka kërkuar kurrë. Agimi kurrë nuk ka ardhur…

Lajme

16/12/2025 22:42

Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se ish-kryetari i Podujevës, Agim Veliu, e ka vendin e tij në Lidhjen Demokratike të Kosovës.

“E di që është bërë temë edhe çështja e Agim Veliut. Unë kam thënë gjithmonë që Agimi e ka vendin në LDK gjithherë. S’ma ka kërkuar kurrë. Agimi kurrë nuk ka ardhur të më thotë po du me hy në listë. Derën e LDK-së e ka hapur. Mund të vijë. Nuk ka hidhërim”, ka thënë Abdixhiku.

Sipas tij, Agim Veliu, ka qenë fitues i LDK-së për 20 vjet në Podujevë edhe se është figurë e fitores së LDK-së në Podujevë.

“Është një njeri që e don LDK-në dhe punon gjithë jetën për LDK-në. Agimi është vetë LDK-ja. Mundemi me pas mospajtime, por ai e ka vendin e tij në LDK, e ftoj të punoj ende për LDK-në”, ka thënë kreu i LDK-së.

Artikuj të ngjashëm

December 16, 2025

Drejtori i Policisë së Shtetit: Kosova të bëhet anëtare e SEPCA-s

Lajme të fundit

Drejtori i Policisë së Shtetit: Kosova të bëhet anëtare e SEPCA-s

Abdixhiku: Jemi të fundit në ekonomi, arsim e...

Haradinaj: E mirëpres Kurtin dhe LVV-në nëse duan...

Premtime sociale ende pa filluar fushata: LDK e...