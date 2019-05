Dy ditë para protestës kombëtare në Shqipëri opozita mblidhet në takim

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Bashaka thirrur një takim me aleatët e tij opozitar, në seli të partisë me fillim nga ora 10:30.

Takimi i Bashës me aleatët vjen dy ditë para protestës kmbëtare, ndërsa në qendër të diskutimit do të jetë edhe vazhdimi i aksionit opozitar, shkruan OraNews.

Ditën e djeshme, kryeministri Edi Rama nëpërmjet një letre publike i ka kërkuar kreut të opozitës që të ulen në dialog, por Basha duke refuzuar dialogun, nga Durrësi tha se dorëheqja e Ramës është kusht i panegociueshëm.

Përndryshe, Shqipëria gjendet në një valë protestash opozitare, shpesh të dhunshme, me kërkesën për formimin e një “qeverie tranzitore” ndërsa dje është protestuar edhe nga studentët me 14 kërkesat e tyre që lidhen me përmirësimin e gjendjes në arsim.