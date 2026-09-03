“Duhesh me u ndalë” Osmanit nuk i pëlqen qasja e Adriatik Kelmendit, nervozohet me të
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani është nervozuar me pyetjet e gazetarit Adriatik Kelmendi gjatë një intervistë që kjo po e jep aktualisht në emisionin “Rubikon”. Osmani është përballur me pyetje nga gazetari në lidhje me mënyrën se si i menaxhuan ajo dhe Lumir Abdixhiku negociatat me Vetëvendosjen rreth emrit të presidentit. “Për…
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Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani është nervozuar me pyetjet e gazetarit Adriatik Kelmendi gjatë një intervistë që kjo po e jep aktualisht në emisionin “Rubikon”.
Osmani është përballur me pyetje nga gazetari në lidhje me mënyrën se si i menaxhuan ajo dhe Lumir Abdixhiku negociatat me Vetëvendosjen rreth emrit të presidentit.
“Për këtë po e them, mosmenaxhim i mirë i procesit po ju len juve si LDK duke e shigjetuar njëri tjetrin”, u shpreh gazetari.
Këtu ndërhyu Osmani duke thënë: “Tash je tu folë veç vet, duhesh me u ndalë. S’je tu më lanë hapësirë me u përgjigj”.
“A mund të shtroj pyetje apo s’mund?”, tha Kelmendi.
“Tanë kohën po jep konstatime pa ma dhënë mundësinë për me u përgjigj”, u shpreh Osmani më pas.