Dua Lipa shpreson që pandemia të na ketë dhënë mësime pozitive

Dua Lipa realizoi fotosesion për revistën “Elle” dhe foli për vetizolimin me të dashurin Anwar Hadid.

Dua Lipa ka bërë më të mirën duke qenë e mbyllur me të dashurin e saj Anwar Hadid gjatë pandemisë COVID-19, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja, 24 vjeeç, tha që ka qenë vërtet e bukur që kishte mundësi të kalojë kaq shumë kohë me të dashurin e saj, ndërsa ata u vetizoluan së bashku në Mbretërinë e Bashkuar teksa ajo mbuloi kopertinën e edicionit të gushtit të “ELLE”.

Dua shtoi se shpreson që pushimi i vogël që vjen nga të qëndruarit në izolim do të frymëzojë të tjerët që të jenë më të vëmendshëm për mjedisin.

Dua dhe Anwar janë vendosur në një ‘Airbnb’ të rastit në Londër, pasi u kthyen në shtëpi nga turneu i saj australian e gjetën banesën të përmbytur dhe këngëtarja i tha ELLE se kishte kënaqësi të kishte mundësi të kalonte kaq shumë kohë me të.

Ajo tha: “Ne kemi shfrytëzuar sa më shumë situatën. Unë me siguri kam qenë duke planifikuar të shkoj në turne dhe duke menduar se kur do të jemi në gjendje ta shohim njëri-tjetrin. Të kesh gjithë kohën shtesë ishte vërtet e bukur. Ne po mundohemi të shohim anën e ndritshme”.

Dua shtoi se ajo po përpiqet të përqendrohet në gjëra pozitive, pavarësisht klimës së zymtë, pasi Mbretëria e Bashkuar ngadalë po del nga bllokimi gjatë krizës së COVID-19.

“Ndihesha sikur, derisa po bënim një pushim, po bënim pushim nga ato që po bëjmë në tokën tonë”, deklaroi këngëtarja.

Ajo përmendi faktin se si në çdo mëngjes njerëzit nuk po dilnin me veturat e tyre, por po qëndronin brenda.

“Unë mendoj se gjithçka është lloji i frymëmarrjes, është e vështirë të mendosh për anët kur ka pasur kaq shumë vuajtje. Por ne duhet të përpiqemi të qëndrojmë pozitivë dhe të shohim lidhjen që kemi me njerëzit e tjerë; duke thirrur miqtë tanë dhe familjen tonë dhe duke kaluar pak kohë jashtë në diell”, tha Dua.

Dua shpreson që kjo krizë globale të frymëzojë të tjerët të jenë më të dashur me planetin, duke shtuar “Mendoj se bota jonë me siguri do të ndryshojë përgjithmonë”.

Artistja shqiptare shtoi se shpreson që të sillemi më ndryshe me natyrën, pasi në të kaluarën kemi qenë më të pakujdesshëm.

Dua Lipa mendon se nga e gjithë kjo duhet të nxjerrim mësime të mira.

Në mars, Dua publikoi albumin e dytë “Future Nostalgia”, të cilin ajo e shkroi brenda dy javësh gjatë një udhëtimi në Xhamajka.

Ajo përpiqet që përmes këngëve të saj të paraqesë barazinë femërore. /Lajmi.net/