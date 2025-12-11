Drita nuk fiton kundër Az Alkmaar-it, holandezët fitojnë bindshëm në “Fadil Vokrri”
Drita ka dalë e mposhtur në përballjen e Ligës së Konferencës ndaj AZ Alkmaar, në ndeshjen e zhvilluar mbrëmjen e sotme në stadiumin “Fadil Vokrri”. Përkundër dëshirës për të marrë pikë të rëndësishme në garën e grupit, gjilanasit u përballën me një kundërshtar dukshëm më të fortë, i cili shfrytëzoi maksimalisht rastet dhe ritmin e…
Sport
Drita ka dalë e mposhtur në përballjen e Ligës së Konferencës ndaj AZ Alkmaar, në ndeshjen e zhvilluar mbrëmjen e sotme në stadiumin “Fadil Vokrri”.
Përkundër dëshirës për të marrë pikë të rëndësishme në garën e grupit, gjilanasit u përballën me një kundërshtar dukshëm më të fortë, i cili shfrytëzoi maksimalisht rastet dhe ritmin e lojës, transmeton lajmi.net.
Skuadra holandeze e nisi takimin me presion dhe realizoi herët, kur Mijnans shënoi në minutën e 17-të pas një kombinimi të shpejtë, duke e futur Dritën në një disavantazh të hershëm. Pjesa e dytë solli goditjen e radhës për vendasit, pasi Jansen dyfishoi rezultatin në minutën e 58-të, pikërisht në momentet kur gjilanasit po tentonin të kthenin balancën në fushë.
Me kalimin e kohës, Alkmaari vazhdoi ta kontrollonte plotësisht ritmin e lojës, duke shfrytëzuar hapësirat në mbrojtjen vendase. Sadiç, me golin e tij në minutën e 90-të, vulosi rezultatin përfundimtar 0:3 dhe i dha formë një fitoreje të pastër për holandezët.
Kjo humbje rëndon pozitën e Dritës në renditje, pasi skuadra bie në vendin e 15-të me vetëm 8 pikë pas pesë ndeshjeve dhe golaverazh 4:5. Në anën tjetër, AZ Alkmaar ngjitet në vendin e 11-të, duke arritur kuotën e 9 pikëve me gol-diferencë të barabartë 7:7.
Pavarësisht mbështetjes së madhe nga tifozët në Prishtinë, Drita nuk arriti të përfitojë nga loja në shtëpi dhe regjistroi një nga humbjet më të rënda të këtij sezoni në arenën evropiane. Tani gjilanasve u mbetet të reagojnë në ndeshjet e mbetura për të mbajtur gjallë shpresat në Ligën e Konferencës./lajmi.net/