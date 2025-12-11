Drita nuk fiton kundër Az Alkmaar-it, holandezët fitojnë bindshëm në “Fadil Vokrri”

Drita ka dalë e mposhtur në përballjen e Ligës së Konferencës ndaj AZ Alkmaar, në ndeshjen e zhvilluar mbrëmjen e sotme në stadiumin “Fadil Vokrri”. Përkundër dëshirës për të marrë pikë të rëndësishme në garën e grupit, gjilanasit u përballën me një kundërshtar dukshëm më të fortë, i cili shfrytëzoi maksimalisht rastet dhe ritmin e…

Sport

11/12/2025 21:17

Drita ka dalë e mposhtur në përballjen e Ligës së Konferencës ndaj AZ Alkmaar, në ndeshjen e zhvilluar mbrëmjen e sotme në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Përkundër dëshirës për të marrë pikë të rëndësishme në garën e grupit, gjilanasit u përballën me një kundërshtar dukshëm më të fortë, i cili shfrytëzoi maksimalisht rastet dhe ritmin e lojës, transmeton lajmi.net.

Skuadra holandeze e nisi takimin me presion dhe realizoi herët, kur Mijnans shënoi në minutën e 17-të pas një kombinimi të shpejtë, duke e futur Dritën në një disavantazh të hershëm. Pjesa e dytë solli goditjen e radhës për vendasit, pasi Jansen dyfishoi rezultatin në minutën e 58-të, pikërisht në momentet kur gjilanasit po tentonin të kthenin balancën në fushë.

Me kalimin e kohës, Alkmaari vazhdoi ta kontrollonte plotësisht ritmin e lojës, duke shfrytëzuar hapësirat në mbrojtjen vendase. Sadiç, me golin e tij në minutën e 90-të, vulosi rezultatin përfundimtar 0:3 dhe i dha formë një fitoreje të pastër për holandezët.

Kjo humbje rëndon pozitën e Dritës në renditje, pasi skuadra bie në vendin e 15-të me vetëm 8 pikë pas pesë ndeshjeve dhe golaverazh 4:5. Në anën tjetër, AZ Alkmaar ngjitet në vendin e 11-të, duke arritur kuotën e 9 pikëve me gol-diferencë të barabartë 7:7.

Pavarësisht mbështetjes së madhe nga tifozët në Prishtinë, Drita nuk arriti të përfitojë nga loja në shtëpi dhe regjistroi një nga humbjet më të rënda të këtij sezoni në arenën evropiane. Tani gjilanasve u mbetet të reagojnë në ndeshjet e mbetura për të mbajtur gjallë shpresat në Ligën e Konferencës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 11, 2025

Zyrtare: Formacioni startuese i Dritës kundër Az Alkmaar-it

December 11, 2025

Eron Gashi ylli i ri i futbollit kosovar, pret ta vesh...

December 11, 2025

Chiellini për Zhegrovën: Më e rëndësishmja është ndikimi i tij në fushë

December 11, 2025

​Stadiumi “Zahir Pajaziti” nis transformimin e madh

December 10, 2025

Man City ia merr kurorën Realit në shtëpi, e mposht në Ligën e Kampionëve

December 10, 2025

Edon Zhegrova e humbi shansin edhe sonte, Spalletti e heq nga...

Lajme të fundit

Arrestohen dy të dyshuar për mashtrim dhe keqpërdorim të kartelave bankare

Kurti: Jam kryeministri që jam adresuar në gjuhën...

Kurti për Listën Serbe: Është parti, s’mund ta...

Fatmir Limaj i bindur: PDK i fiton zgjedhjet e 28 dhjetorit