Drita ndan rrugët me Ardian Nuhiun? Konferencë e jashtëzakonshme në ora 13:00 Drita thuhet se do të ndajë rrugët me trajnerin Ardian Nuhiu. Skuadra nga Gjilani, Drita është eliminuar dje nga Kupa e Kosovës, pasi u mposht 1:2 nga Liria. Kjo ndeshje duket se i ka kushtuar me punën e tij trajnerit Nuhiu. Sipas ‘Radiostargjilan’, Drita ka vendosur ta shkarkojë Nuhiun nga posti i trajnerit, përcjell lajmi.net.…